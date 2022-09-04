نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الأهلي والخلود مكاني makani.com.sa هنا أسعار تذاكر الأهلي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر الأهلي والخلود مكاني، ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم الأحد الرابع من سبتمبر 2022 عن أسعار تذاكر الأهلي مكاني وماهي طرق شراء التذاكر، حيث يسعى عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم نحو الاستمتاع بالمباراة من داخل الاستاد، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن تذاكر الأهلي السعودي ورابط منصة مكاني وكذلك أسعار تذاكر الأهلي والخلود في دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي.

يخوض الراقي مباراته القادمة ضد نادي الخلود في الجولة الثالثة من دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي. يمر الأهلي السعودي صاحب التاريخ الكبير والبطولات العديدة بفترة ضعف كبيرة. وذلك بعد هبوطه من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى. ولم يقدم الراقي الأداء المطلوب منه في الجولتين السابقتين فقد تعادل في مباراة وخسر الأخرى. لذلك جماهير الأهلي حزينة على فريقها صاحب التاريخ والإنجازات والبطولات لما آل له الحال في هذه الفترة.

في المقابل يسعى نادي الخلود نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط. يقدم نادي الخلود آداء قوي ورائع فقد استطاع تحقيق الفوز في المبارتين الماضيتين. لذلك يسعى نحو مواصلة سلسلة الانتصارات ولو على حساب الأهلي العريق والجريح في نفس الوقت. لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة ومليئة بالندية والإثارة والمتعة والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين.

تذاكر الأهلي والخلود مكاني

ازداد البحث من قبل عاشقي الساحرة المستديرة وجمهور الأهلي الكبير عن طريقة وكيفية شراء تذاكر الأهلي مكاني. ويتم شراء التذاكر بطريقة بسيطة باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع منصة مكاني makani.com.sa.

الضغط على أيقونة “شراء التذاكر”.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على “تسجيل الدخول”.

تحديد الفئة والدرجة وطريقة دفع المقابل المادي والضغط على “حجز التذاكر”.

تأكيد الحجز ودفع المقابل المادي وطباعة تذكرة المباراة.

أسعار تذاكر الأهلي مكاني

موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري يلو الدرجة الأولى

من المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي ضد الخلود مساء غدٍ الإثنين الموافق 05\09\2022. حيث يلتقي الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 20:35 الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويستضيف اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.