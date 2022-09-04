نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الهلال والفتح .. “إليكُم” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الفتح اليوم في دوري روشن السعودي وقائمة الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022 – 2023. حيث نتناول معكم خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر مباراة الهلال السعودي ضد الفتح وذلك نظرًا للإقبال الكثير من جماهير نادي الزعيم لتشجيع فريقهم المفضل من داخل مدرجات المعلب. وفي السياق ذاته تقام مباراة الهلال والفتح اليوم على ستاد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. والتي تعد من اللقاءات الهامة التي يترقبها جماهير الفريق الأزرق قبل ساعات من انطلاق صافرة المباراة.

تذاكر الهلال والفتح

وتجدر الإشارة إلى أن تذاكر الهلال والفتح اليوم طُرحت خلال الساعات القليلة الماضية. وذلك بحسب ما أعلنت الحساب الرسمي لنادي الفتح السعودي عبر منصة تويتر. موضحًا أن شراء تذاكر المباراة متاح من خلال منصة مكاني السعودية المخصصة لبيع تذاكر مباريات دوري روشن للأندية المحترفة.

أسعار حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح

وفي السياق ذاته فقد جاءت أسعار حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح اليوم بحسب ما أعلنه نادي الفتح السعودي على النحو التالي :

بلغ سعر تذاكر مباراة الهلال الموحدة للافراد والعائلات بـ 30 ريال سعودي.

فيما جاء سعر تذاكر المباراة “للمقصورة” بـ 500 ريال سعودي.

رابط حجز تذاكر الهلال

تتهم الكثير من عشاق نادي الهلال السعودي وأيضًا متابعي دوري روشن السعودي. بالتعرف على رابط حجز تذاكر مباراة الهلال اليوم ضد الفتح. والتي تتم عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجة إلى موقع مكاني makani.com.sa .

وبعد ذلك نقوم بالتسجيل الدخول إلى منصة مكاني بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

ثم نذهب إلى قائمة التذاكر الموجودة في القائمة الرئيسية بالموقع.

نختار حجز تذاكر الهلال والفتح.

نقوم بعد ذلك بتحديد عدد التذاكر التي نرغب في شرائها.

ثم تأتي الخطوة التالية بتحديد فئة التذاكر التي نرغب في الحصول عليها حسب السعر.

بعد ذلك نحدد طريقة الدفع.

ونقوم بتنفيذ طلب الشراء.

مباراة الهلال والفتح اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2022 – 2023 تقام مساء اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري. وذلك في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 5:35 مساء بتوقيت مصر.

تشكيل الهلال اليوم

يلتقي نادي الهلال السعودي ضد الفتح في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن حيث من المتوقع أن يدخل الزعيم هذا اللقاء بالتشكيلة التالية :