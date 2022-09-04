نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد الفتح.. “الآن” موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2022 – 2023 و القنوات الناقلة. حيث يلتقي نادي الهلال ضد الفتح مساء اليوم الأحد على ستاد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري. حيث تم تقديم موعد مباراة الهلال بالأسبوع الثالث أمام نادي الفتح بعدما تم تحديد لقاء الزعيم ضد الزمالك في مباراة كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة القادمة. وفيما يلي نرصد لكم تفاصيل المباراة.

مباراة الهلال والفتح اليوم

وفي مباراة الهلال والفتح اليوم يتطلع النادي الأزرق لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في منافسات دوري روشن السعودي. فقد خاض نادي الهلال مباراته الأولى أمام فريق الخليج الذي تغلب عليه بالفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشيء. وخاض بعد ذلك مباراة الجولة الثانية التي جمعته أمام الفيحاء والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي

ويحين موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022 – 2023. مساء اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022. وذلك خلال التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الهلال والفتح اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:35 مساءً مصر في تمام الساعة 5:35 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:35 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:35 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال اليوم

تهتم الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية على تنزيل تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم. وذلك بهدف متابعة أحداث اللقاء بين الفريقين. وفي السياق ذاته سيتم بث مباراة الهلال اليوم عبر شاشة قناة SSC HD 1. وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفتح

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

مباراة الهلال ضد الفتح على قناة SSC قمر عربسات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تفاصيل بطاقة مباراة الهلال ضد الفتح اليوم

المباراة مباراة الهلال السعودي ضد الفتح البطولة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022 – 2023 الموعد والتوقيت مساء اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 – في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة – في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت مصر – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات الملعب ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية القنوات الناقلة تذاع لمباراة مباشرة عبر قناة إس إس سي SSC HD 1 السعودية الرياضية

جدول ترتيب الهلال والفتح في الدوري السعودي

ونتناول معكم في الآتي ترتيب نادي الهلال السعودي ضد الفتح في الدوري السعودي وذلك قبل بدء المباراة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 2 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

الهلال ضد الفتح

وعلى الجانب الآخر يأتي نادي الفتح الذي يمتلك رصيد ثلاث نقاط حتى الآن في الدوري السعودي. حيث حصدهم بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية التي جمعته أمام نظيره الباطن والتي انتهت بفوز الفتح بنتيجة 5 -0. فيما خسر الفتح السعودي مباراة الجولة الأولى ضد التعاون بنتيجة 2-0.