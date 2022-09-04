نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلم يقترب.. موعد مباراة السعودية والجزائر كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والجزائر ، تنطلق مساء يوم غدٍ الاثنين 5 سبتمبر 2022 مباريات دور نصف نهائي كأس العرب للناشئين ، والتي تستضيفها دولة الجزائر خلال الفترة ما بين 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري، حيث يحتضن ملعب عبد الكريم كروم في مدينة السيق الجزائرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا الجزائر والسعودية ، الساعيان من أجل تتويج تاريخي ثانٍ للأخضر، سيمثل رقمًا قياسيًا مميزًا للصقور في البطولة، في مقابل لقب أول لمحاربي الصحراء، سيكون بمثابة الحلم في المونديال العربي لمنتخبات تحت 17 سنة .

قبل كل شيء ، سنستعرض خلال السطور التالية، مجمل التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة السعودية والجزائر والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من كأس العرب لمنتخبات الناشئين 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، ونختتم بالحديث عن تاريخ مواجهات السعودية والجزائر

مباراة السعودية والجزائر

مواجهة جديدة وخطوة أخرى نحو النهائي الخامس في بطولة Arab Cup U-17 2022 .

حيثما مواجهة الجزائر والسعودية القوية والمرتقبة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين.

فالصقور الصغار يسعون نحو التتويج التاريخي الثاني في البطولة، والذي سيمثل رقمًا قياسيًا مميزًا.

بينما يعول ناشئو الخضر على عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق إنجاز طال انتظاره.

عمومًا سنستعرض أولًا المنتخبات الأربع المؤهلة إلى المربع الذهبي في مونديال العرب تحت 17 سنة :

وهذه قائمة بالمنتخبات الـ15 التي سبق لها المشاركة بكأس العرب للناشئين وإنجازاتهم بالبطولة:

جدير بالذكر، أن نصف نهائي المونديال العربي لمواليد عام 2006 م ، سيشهد مواجهة أخرى نارية.

إذ تقام مباراة المغرب واليمن ، عقب مواجهة الأخضر ومحاربو الصحراء.

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية تحت 17 سنة ، والذي نجح سريعًا في إعادة ترتيب أوراقه.

خاصةً بعد السقوط الكبير في اللقاء الافتتاحي، أمام الجارة والشقيقة الكبرى مصر.

لينتفض بعدها Saudi Arabia national under-17 football team ، محققًا انتصارين متتاليين وكبيرين.

وذلك على منتخبي سوريا ولبنان على الترتيب.

على إثرها، تمكن من احتلال المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط وصافي (4) أهداف.

لينجح بعد ذلك في الإطاحة بالمنتخب العراقي من دور ربع النهائي، بعد فوز عريض.

على الصعيد التاريخي، يمتلك المنتخب السعودي للناشئين، لقبًا واحدًا في كأس العرب.

تمكن من حصده في النسخة الأولى والوحيدة التي نظمتها المملكة عام 2011.

بعدما فاز على سوريا في النهائي (4-1).

كما حل وصيفًا في الموسم الأخير، والذي أقيم في قطر.

حيثما تلقى الخسارة في المباراة النهائية من أمام العراقيين بثنائية بيضاء.

المنتخب الجزائري

من ناحية أخرى ، يبدو منتخب الجزائر تحت 17 سنة ، في طريقه نحو اللقب الأول في المونديال العربي للناشئين.

وذلك بعد أداء مميز بـ5 نجوم، انطلق من الدور الأول.

نجح خلاله في العبور من مرحلة المجموعات، على رأس المجموعة الأولى.

خاصًة بعد أن جمع 9 نقاط وصافي (10) أهداف.

ليأتي خلف المنتخب المصري صاحب الرصيد ذاته من النقاط، ولكن بصافي (17) هدفًا، على رأس المجموعة الرابعة.

وخلال دور المجموعات، حقق Algeria national under-17 football team الفوز على منتخبات فلسطين ثم السودان (2-0).

قبل أن يختتم الدور الأول بانتصار كبير على الأبيض الإماراتي.

ولكن في دور الثمانية، وجد صعوبة كبيرة في تخطي عقبة الشقيقة تونس، في ديربي شمال أفريقي مثير.

حسمه المحاربون بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخيًا، وعلى مدار مشاركتين سابقتين في المونديال العربي، كانت ذورة إنجازات المنتخب الجزائري، هي تحقيق المركز الرابع.

وذلك بعد خسارته من أمام السودان بنتيجة (1-2)، في نسخة 2011 التي استضافتها بلاد الحرمين.

تاريخ مواجهات السعودية والجزائر

على صعيد المواجهات بين Algeria vs Saudi Arabia ، فلم نتمكن في “ثقفني” من الوقوف على لقاءات الفريقين في فئة الناشئين.

أما على مستوى الكبار، فقد جمعت المنتخبين 3 مباريات، فاز الأخضر السعودي فيها جميعًا.

الأولى كانت في دور المجموعات من دورة الألعاب العربية السادسة 1985، وحينها فاز الصقور بنتيجة (3-1).

بينما كانت الانتصار الأكبر في اللقاء الثاني، بالدور الأول من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى 2005.

حيثما حقق الأخضر الفوز بخماسية نظيفة، سجل حينها نجم الشباب والنصر السابق عبدالله الواكد ثنائية.

وجاءت المواجهة الأخيرة، في لقاء ودي جمع الناديين في مايو 2018.

وانتهت بفوز السعودية ضد الجزائر بنتيجة (2-0).

موعد مباراة السعودية والجزائر والقنوات الناقلة

أخيرًا من المقرر إقامة المواجهة الافتتاحية في نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022 ، مساء الاثنين، في تمام السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت الجزائر، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة السعودية والجزائر ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستقوم القناة السادسة الجزائرية ( المعتمدة رسميًا من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ) بتغطية أحداث اللقاء.

علاوة على شبكة القنوات الرياضية السعودية عبر إحدى قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، بجانب قناة الشارقة الرياضية السعودية Sharjah Sports HD ، وكذلك قناة فلسطين الرياضية Palestine Sport ، و القناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD و القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport ، بالإضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports .

وبشأن معلق مباراة السعودية والجزائر ، فمن المنتظر أن تقوم القنوات الناقلة بالإعلان عن طاقم التعليق على المواجهة لاحقًا.

الخاتمة

في النهاية ، قدمنا لكم تغطية مفصلة وحصرية بالصور والفيديو، شملت موعد مباراة الجزائر والسعودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الرابعة من مونديال العرب للناشئين ، علاوة على تاريخ مشاركات الجانبين وإنجازاتهما في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والجزائر .