نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري والقنوات الناقلة هنا موقع مكاني لحجز تذاكر الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 04\09\2022 في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، تأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، ومن المقرر أن يستضيف أحداث اللقاء ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، لذلك نحن أمام وجبة كروية دسمة الليلية سوف نشاهد فيها زعيم أسيا وكبيرها وحامل لقب النسختين الماضيتين ضد الفتح الجريح بهزيمة في الجولة السابقة، لذلك نقدم لكم عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن موقع تذاكر الهلال والفتح. وكذلك توقيت مباراة الفتح والهلال وأسعار التذاكر وما هي القنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والفتح

تنطلق صافرة بداية ماتش الهلال والفتح اليوم الأحد الموافق الرابع من سبتمبر 2022. ويستضيف أحداث اللقاء ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. تأتي مباراة الهلال اليوم في الدوري ضد الفتح ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين. ومن المقرر أن تبدأ أحداث المباراة عند تمام الساعة 18:35 السادسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار الهلال اليوم

يدخل الهلال مباراة اليوم وعينه على حصد الثلاث نقاط والوصول إلى العلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات. فقد خاض الهلال حتى الآن مبارتين في دوري روشن للمحترفين استطاع تحقيق الفوز في المبارتين وقدم آداء ولا أروع وأقنع الجميع وطمأن جماهير الزعيم العاشقة للكيان. جدير بالذكر أن الزعيم هو حامل لقب النسختين السابقتين لذلك يرغب لاعبوه ومسؤوليه نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

الفتح ضد الهلال:-

في المقابل يسعى الفتح لتحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط وإيقاف مسيرة الهلال عند محطة الفتح الصعبة. كما يسعى لاعبو الفتح نحو تجنب الخسارة الثانية له في الدوري. فقد خاض الفريق مبارتين فاز في أحداهما وخسر الأخرى. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين. مباراة تتسم بالقوة والندية والإثارة والمتعة.

أسعار تذاكر الهلال والفتح

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم في الدوري ضد الفتح

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لذلك سوف يتم نقل مباراة الفتح والهلال اليوم على قناة ssc1 hd وقناة ssc1 sd بتعليق المعلق المتميز جعفر الصليح.