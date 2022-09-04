نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي للمحترفين روشن 2022-2023 والقنوات الناقلة على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى نادي الهلال إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن في نسخته الحالية 2022-2023 والاعتلاء على فريق الشباب الذي يسحتوذ على المركز الأول، ويأمل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال أن يركض بلاعبيه نحو الصدارة مبكرًا ويحصد نقاط ثلاثة آخرى من المباراة القادمة ضد الفتح ليصبح رصيده تسع نقاط بعد أن فاز في الجولة على الأولى على الخليج ثم تغلب تباعًا على عقبة الفيحاء خلال اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية، ومن ثم سوف نعرض موعد مباراة الفتح ضد الهلال اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الفتح ضد الهلال اليوم

من المقرر أن يلتقي نادي الفتح صاحب الأرض أمام خصمه الهلال عند الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءًا اليوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول 2022 بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، و 7.35 مساء بتوقيت أبوظبي داخل محيط ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الكائن بمدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

تمتلك مجموعة قنوات الشركة الرياضية السعودية SSC حق بث جميع مباريات البطولات المحلية داخل المملكة بجانب مباريات آخرى عديدة قارية، ومن ثم سوف تكون قناة SSC1 هى الناقل الحصري للقاء اليوم المرتقب في دوري روشن للمحترفين في التوقيتات المذكورة سالفًا، بالإضافة إلى إذاعة أحداث الماتش على منصة شاهد الإلكترونية.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن قبل مباراة الهلال

يحتل الصدارة في المركز الأول نادي الشباب برصيد 6 نقا. ثم يأتي بعده مباشرة الهلال ولديه 6 نقاط. التعاون: 6 نقاط ضمك: 6 نقاط الطائي: 6 نقاط الاتحاد: 3 نقاط الفتح: 3 نقاط الرائد: 3 نقاط النصر: 3 نقاط أبها: 3 نقاط الاتفاق: 1 نقطة الوحدة: 0 نقاط الخليج : 0 نقاط الفيحاء: 0 نقاط العدالة: 0 نقاط الباطن: 0 نقاط

تردد قنوات ssc نايل سات HD

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفتح