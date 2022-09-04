نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة مكاني” حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة لها RSL دوري روشن السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح التي من المقرر لها أن تقام اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022م الموافق 8 صفر 1444، بالمملكة العربية السعودية بمدينة الإحساء على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية الموافق الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر، بمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي RSL، وسيقوم بالتعليق رسميًا على المباراة المرتقبة المعلق الرياضي جعفر الصليح، كما سيتم حجز تذاكر المباراة إلكترونيًا عبر منصة مكاني makani.com.sa السعودية بخطوات بسيطة مع الالتزام بشروط الحضور المدرجة بالمنصة.

بالخطوات عبر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح منصة مكاني الإلكترونية

بالإضافة لما سبق فلراغبي حضور المباراة والاستمتاع بمشاهدة أنديتهم المفضلة بشكل مباشر بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

بادئ ذي بدء قم بفتح منصة مكاني الإلكترونية الرسمية.

الإلكترونية الرسمية. بلي ذلك قم بالنقر على أيقونة شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح.

الآن سيتم نقلك إلى صفحة بيانات قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور والنقر على خانة تسجيل الدخول.

كذلك قم باختيار نوع التذكرة الراغب في شرائها والمقعد المراد حجزه بمدرجات ملعب الأمير عبد الله بن جلوي حسب رغبتك.

حسب رغبتك. في تلك الخطوة قم بتحديد عدد التذاكر الراغب في شراءها.

في النهاية قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونيًا من خلال الفيزا، ومن ثم انتظر رسالة التأكيد بنجاح عملية الشراء.

أسعار تذاكر نادي الهلال X نادي الفتح RSL

كذلك ووفق ما أعلنته منصة مكاني الإلكترونية تم طرح التذاكر بأسعار مناسبة لجميع الفئات نذكرها كالتالي:

تذكرة فئة السعر الموحد للعائلات والأفراد تقدر بقيمة 30 ريال سعودي.

أيضًا التذكرة الفضي أفراد تقدر بقيمة 100 ريال سعودي.

كذلك التذكرة الذهبية أفراد وعائلات تقدر بقيمة 300 ريال سعودي.

في النهاية تذكرة رويال أفراد وعائلات تقدر بقيمة 500 ريال سعودي.

شروط الحضور للقاء الفتح ضد الهلال دوري روشن السعودي

في سياق متصل شددت منصة مكاني على ضرورة التزام كافة الحاضرين بالتعليمات والشروط الموضحة بالتذكرة أثناء الحجز وهي كالتالي:

أولًا ليس من حق شاري التذكرة استرداد قيمتها أو استبدالها إذا لم يرغب في الحضور.

لا يجوز لحامل التذكرة تحويلها لطرف ثالث للتربح منها.

أيضًا من حق الجهة المنظمة إلغاء التذكرة فورًا وخروج خاملها من الملعب، إذا نمى لعلمها أنه تم بيعها بهدف الكسب التجاري.

كذلك وجب التنويه أن الجهة المنظمة للمباراة هي الوحيدة من حقيها بيع التذاكر.

في النهاية متاح لكل فرد حجز تذكرتين .

القنوات الناقلة وجدول مباراة الهلال والفتح اليوم

في الختام سيتم نقل المباراة المرتقبة عبر مجموعة قنوات SSC والتي تقوم بالنقل حصريًا جميع مباريات دوري وشن السعودي 2022-2023، وبإمكانك متابعة المباراة في بث مباشر عبر موقع شاهد على الإنترنت.