برشلونة يتجاوز إشبيلية ويقفز لوصافة الليغا

برشلونة يتجاوز إشبيلية ويقفز لوصافة الليغاتغلب فريق برشلونة على مضيفه إشبيلية 3 - صفر، في مباراة الجولة الـ4 من الليغا، ليرفع البرشا رصيده إلى 10 نقاط، ويصعد للمركز الثاني، وبقي إشبيلية بنقطة، في المركز السابع عشر.

كان صاحب الأرض هو الطرف الأفضل في بداية المواجهة، حيث سنحت للفريق عدة فرص، وسط ارتباك من برشلونة، ولكن لم يوفق الفريق الأندلسى في الوصول إلى مرمى الحارس تير شتيجن.

وتقدم برشلونة بهدف مباغث في الدقيقة 21، بعد كرة مررها عثمان ديمبيلي إلى روبيرت ليفاندوفسكي، ليلعبها البولندي باتجاه المرمى، فشتتها المدافع، ليتابعها البرازيلي رافينيا برأسه في الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعد كرة رفعها جيوليس كوندي من الجهة اليمنى، ليستقبلها ليفاندوفسكي في منطقة الجزاء، ثم وضعها باقتدار في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، كاد برشلونة أن يصل إلى الهدف الثالث، ولكن الكرة الجميلة التي لعبها عثمان ديمبيلي، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى بقليل.

وفي الدقيقة 50 سجل إيريك جارسيا ثالث الأهداف، بعد كرة رفعها رافينيا، ثم هيأها كوندي للمدافع الإسباني، الذي أسكنها في المرمى.