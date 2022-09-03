مانشستر سيتي يتعادل مع أستون فيلا
تعادل فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على وست هام 2 - 1 وتوتنهام على فولهام 2 - 1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 - 2 وبورنموث على نوتنغهام فورست 3 - 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا وليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر سيتي يتعادل مع أستون فيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.