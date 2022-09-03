ميلان يحسم الديربي أمام الانتر في الكالتشيو
فاز ميلان على غريمه التقليدي إنتر ميلان 3 - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند تسع نقاط في المركز الخامس.
وتقدم إنتر عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، قبل أن يدرك رافائيل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 288.
وفي الدقيقة 54 أضاف أوليفير جيرو الهدف الثاني لميلان، قبل أن يعود لياو ويسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 67 سجل إدين دزيكو هدف إنتر الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يحسم الديربي أمام الانتر في الكالتشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.