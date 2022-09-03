انت الان تتابع خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع الأردني موسى التعمري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ترددت أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات مع الأردني موسى التعمري، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موسى التعمري يبلغ من العمر 25 عام، ويلعب في مركز الجناح بنادي آود لوفين البلجيكي.

اللاعب الأردني الدولي، تبلغ قيمته السوقية حسب موقع “ترانسفير ماركت”، مليون و200 ألف يورو، وخاض مع ناديه البلجيكي 61 مباراة سجل فيهم 6 أهداف.

وكان موسى التعمري على رادار فريق ليستر سيتي حسب تقارير إعلامية لضمه هذا الصيف.

مصدر داخل الأهلي أوضح أن النادي لا يفاوض اللاعب الأردني وعدم صحة تلك التقارير التي ربطت بين التعمري والقلعة الحمراء.

ولم يعلن الأهلي عن أي صفقة قام بعقدها في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط تقارير ربطته بعدد من اللاعبين أبرزهم شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.