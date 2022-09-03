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ريال مدريد يواصل انتصاراته وينفرد بالصدارة

واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب منافسه المباشر وضيفه ريال بيتيس 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة. ريال مدريد يواصل انتصاراته وينفرد بالصدارةواصل ريال مدريد انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب منافسه المباشر وضيفه ريال بيتيس 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقاً على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط. وتقدم ريال مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك بيتيس التعادل عبر سيرجيو كاناليس في الدقيقة 17. وفي الدقيقة 65 سجل رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد.

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