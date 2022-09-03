فرايبورغ يخطف صدارة الدوري الألماني
اعتلى فريق فرايبورغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه على باير ليفركوزن 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت تعادل بايرن ميونخ أمام مضيفه يونيون برلين 1-1.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيردر بريمن على بوخوم 2 - صفر وكولون على فولفسبورغ 4 - 2 وتعادل شتوتغارت مع شالكه 1-1.
وسجل أهداف فرايبورغ ماثياس جينتر وميكايل جريجوريتش وريتسو دوان في الدقائق 48 و51 و72، فيما سجل هدفي ليفركوزن كريم ديميرباي وباتريك شيك في الدقيقتين 16 و65.
ورفع فرايبورغ رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.
وفي المباراة الثانية، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه يونيون برلين.
وتقدم يونيون برلين بهدف سجله شيرالدو بيكر في الدقيقة 12 وتعادل بايرن عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام يونيون برلين الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.
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