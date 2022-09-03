سيلتيك يصعق رينجرز برباعية مذلة
أحرز ليل عبادة هدفين في الشوط الأول ليقود سيلتيك للفوز 4-صفر على رينجرز في مباراة قمة بين الغريمين بالدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
ومنح الجناح الإسرائيلي عبادة التقدم بهدف لسيلتيك بعد ثماني دقائق بتسديدة منخفضة من داخل المنطقة عقب عرضية مات أوريلي.
وأهدر رينجرز فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 23، لكنه دفع الثمن سريعا عندما أضاف جوتا بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة أخرى من أوريلي.
وسجل عبادة هدفه الثاني قبل الاستراحة بخمس دقائق قبل أن يختتم زميله ديفيد تيرنبول الأهداف في الدقيقة 78.
ويتصدر سيلتيك الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة من ست جولات، وبفارق خمس نقاط عن رينجرز صاحب المركز الثاني.
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