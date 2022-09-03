الدوري الإيطالي: تعادل فيورنتينا ويوفنتوس 1-1

الدوري الإيطالي: تعادل فيورنتينا ويوفنتوس 1-1تعادل فيورنتينا مع ضيفه يوفنتوس 1-1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كريستيان كوامي التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة إهدار لوكا يوفيتش لاعب فيورنتينا لضربة جزاء في الدقيقة 44.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.