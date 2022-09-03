نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة بنكهة ثأرية.. موعد مباراة الاتحاد والاتفاق الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والاتفاق ، تختتم مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2022 ، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تأتي “على صفيح ثأري ساخن”، تجمع ناديا الاتفاق والاتحاد ، وتمثل في الوقت ذاته، قمة مواجهات الأسبوع الثاني في الدوري السعودي للمحترفين .

نتناول خلال السطور القادمة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023 ، بجانب تاريخ المشاركات والإنجازات، وأخيرًا تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق .

مباراة الاتحاد والاتفاق

رغم دخول الدوري السعودي الجديد أسبوعه الثاني، إلا أن الإثارة تبقى حاضرة مع كل مواجهة.

لاسيما حينما يلتقي نادي الاتفاق والاتحاد ، في مواجهة ثأرية من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد.

وهو ما يمثل صدامًا مباشرًا لحسم العديد من الأمور مبكرًا.

يأتي في طليعتها الثأر من خسارتي الموسم الماضي، بالنسبة إلى فارس الدهناء.

بالرغم من نجاح إتي الشرقية في البقاء “بأعجوبة” في المسابقة المحلية للموسم الحالي.

فيما يمنِّي أنصار العميد النفس بفوزٍ جديد، يواصل بها منافسة الكبار من أصحاب المراكز المتقدمة.

وذلك على غرار الهلال والشباب والنصر.

فيما يلي نستعرض الترتيب الحالي للدوري السعودي للمحترفين قبيل انطلاق آخر أيام الجولة الثانية :

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 3 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 6 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 7 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 8 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

كانت مباريات الأسبوع الثاني من دوري روشن السعودي ، قد انطلقت مساء الأربعاء 31 أغسطس 2022، وجاءت النتائج على النحو التالي:

حيثما فاز الفتح على الباطن بنتيجة (5-0)، وكذلك انتصر الهلال على الفيحاء بثنائية نظيفة.

كما تغلب الرائد على الوحدة بهدف، بينما سحق الشباب مضيفه أبها بنتيجة (4-0).

وفي اليوم الثالث وقبل الأخير “الجمعة”، اكتفى الطائي ضد العدالة بهدف وحيد للفوز.

وكذلك خطف ضمك فوزًا مثيرًا من أمام ضيفه الخليج بنتيجة (2-1).

نادي الاتحاد

نستهل تغطيتنا مع نادي الاتحاد السعودي ، مستضيف مواجهة الليلة المرتقبة.

حيثما يدخل العميد لقاءً اليوم، منتشيًا بانتصارٍ عريض، وخاصًة في الدقائق الأخير.

نجح اتحاد جدة من خلاله في حسم تحدي البدايات من أمام العدالة، الذي يخوض مشاركته الثانية في Saudi Professional League 2023 .

حاليًا يحتل الإتي المركز السادس في جدول ترتيب البطولة السعودية الأقوى خليجيًا وعربيًا.

وذلك بعدما جمع Al-Ittihad Club (Jeddah) بعد الأسبوع الأول، 3 نقاط وصافي (3) أهداف.

ويحتل النمور المرتبة الثالثة في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، برصيد 8 بطولات.

آخرهم كان في موسم 2009/2008.

يفصله لقب وحيد عن النصر صاحب المركز الثاني، و10 ألقاب عن الزعيم الهلالي.

وهو يسعى إلى مصالحة جماهيره تعويض خسارة لقب الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة.

نادي الاتفاق

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الاتفاق السعودي مواجهة اليوم، باحثًا عن انتصاره الأول.

لاسيما بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من أمام الطائي بنتيجة (1-2).

مما دفعه وحتى كتابة السطور التالية، إلى احتلال المرتبة الـ11 في جدول الدوري السعودي الجديد 2023.

ويمتلك Ettifaq Club رصيدًا طيبًا من الإنجازات التاريخية في البطولة.

إذ حصد لقبين في موسمي 1983/1982 و 1987/1986 .

والذي دفعه لاحتلال المرتبة السادسة في قائمة الأندية الثمانية المتوجة بلقب المسابقة المحلية السعودية.

تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق

تاريخيًا، وبشأن مواجهات Al-Ittihad vs Ettifaq في الدوري السعودي ، فقد جمعت الناديين العريقين 85 لقاءً.

حقق الاتحاد الفوز 42 لقاءً، بينما فاز الاتفاق في 15 مباراة، وخيم التعادل على نتيجة 28 مواجهة.

في سياق متصل، وحول الأهداف المسجلة في مواجهات الاتفاق أمام الاتحاد ، فقد أحرز النمور 140 هدفًا، ولكن استقبلت شباكهم 82 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، كانت فوز العميد بنتيجة كبيرة بلغت (5-2).

وهو ما تحقق خلال لقاء الدور الثاني من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2014/2013 .

أما عن أكبر انتصار صفري لـ الاتحاد ضد الاتفاق فجاء بخماسية بيضاء.

وهو الأمر الذي حدث في مواجهة الذهاب من من الدوري السعودي الممتاز (كأس دورى خادم الحرمين الشريفين) موسم 2004/2003 .

إلا أن الفوز الأكبر لـ الاتفاق ضد الاتحاد ، كان بنتيجة (4-2).

والذي حدث في لقاء الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 1981/1980.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة قمة مباريات الجولة الثانية في الدوري السعودي 2023 ، مساء الأحد، عند تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد والاتفاق ، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم ( SAFF ) المهمة إلى الدولي المكسيكي دانيلي أورساتو .

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بالحدث الأبرز في الأسبوع رقم 2، وذلك من خلال قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

وعن معلق مباراة الاتحاد والاتفاق ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين .

الخاتمة

أخيرًا ، استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، مختلف التفاصيل والمستجدات والكواليس حول موعد مباراة الاتفاق والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وفي الأخير تطرقنا إلى تاريخ مواجهات الاتفاق والاتحاد .