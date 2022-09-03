التعادل السلبي يحسم قمة ليفربول وإيفرتون
تعادل فريق ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا خلال مباراة ديربي ميرسيسايد التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، كما رفع إيفرتون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر.
وهذا التعادل هو الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة. كما أن التعادل هو الرابع لإيفرتون مقابل الخسارة في مباراتين، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن، وغاب نجمه المصري محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.
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