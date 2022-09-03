نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم دوري روشن و رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم في الجولة الثانية بدوري روشن وتأتي بتاريخ مواجهات قوي بين . النصر وفريق التعاون في مباراة التعاون والنصر الموسم الحالي 2023/2022 . يخوضها فريق النصر بعد أن فاز علي فريق الوحدة بهدف نظيف مقال لا شئ في الجولة الأولي من دوري روشن . كما فاز أيضاً فريق التعاون علي فريق نادي الفتح بالجولة الأولي أيضاً كذلك بجانب أنه تم إتاحة رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون . ليتاح لكافة محبي فريق التعاون ومحبي فريق النصر التمتع بأحداث المباراة اليوم وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد فيما يخص مباراة التعاون والنصر .

متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم

يتم متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم بعد أن خاض الأصفر المقابلة السابقة مع التعاون لقاءات متعددة . عددها 24 لقاء في دوري المحترفين السعودي كما أن فريق الأصفر فاز من تلك اللقاءات بعدد 16 لقاء . وتعادله كان في عدد 4 لقاءات أما عن خسارة فريق النصر كانت في عدد . 4 مباريات وكانت أخرها أمام فريق سكري القصيم كذلك بجانب ما تم تسديده من أهداف لصالح . فريق النصر كان عددها 48 هدف كلها كانت في شباك فريق التعاون . أما فريق التعاون فكان نصيبه من تسديد الأهداف 28 هدفاً أم في موعد مباراة النصر والتعاون اليوم . يتبقى من سيحسم الفوز لصالحه في دوري روشن الجولة الثانية وفيما يخص ترتيب دوري روشن حتي الآن . نتعرف علي تفاصيله في السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

ترتيب دوري روشن مع أنطلاق مباراة النصر والتعاون

يحتل فريق الشباب الصدارة بعد حصد 6 نقاط في الدوري . كما يأتي بعده في الترتيب الثاني فريق الهلال . أما عن المركز الثالث في دوري روشن يأتي فريق الطائي . كذلك قبل متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم أحتل المركز الرابع فريق ضمك . فريق الهلال والطائي وفريق ضمك لكل منهما 6 نقاط أيضاً . كما يأتي في المركز الخامس فريق الفتح و الاتحاد السادس والتعاون السابع النصر الثامن . أما فريق الرائد يحتل المركز التاسع وفي المركز العاشر يأتي فريق أبها . نقاط كلاً من الفتح والاتحاد والتعاون والنصر والرائد وأبها 3 نقاط . وفيما يخص موعد مباراة التعاون والنصر اليوم نتعرف عليه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

موعد مباراة التعاون والنصر

يتم متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم من ملعب التعاون داخل مدينة الملك عبد الله بمدينة بريده كما سيتم نقل . مباراة التعاون والنصر عبر باقة قنوات SSC السعودية وقناة SSC EXTRA HD 1 . كذلك وفقاً للمعلومات المتداولة علي المواقع المختلفة بأنه متوقعاً أن يكون معلق مباراة التعاون والنصر اليوم . سيكون المعلق السعودي حماد العنزي كما أن موعد مباراة التعاون والنصر اليوم سيكون في تمام . الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ونرفق في السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” . تردد قنوات SSC السعودية .

تردد قنوات SSC السعودية لمشاهدة مباراة التعاون والنصر

تردد قنوات SSC السعودية علي نايل سات 12523 . كما يضاف استقطاب القناة عمودي . أما معامل تصحيح الخطأ يضاف برقم 3/4 . مباراة التعاون والنصر اليوم علي قناة SSC بإضافة معدل الترميز 27500 . أما عن التشكيل المتوقع لفريق النصر اليوم نعرضه في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم ضد فريق التعاون

مباراة التعاون والنصر اليوم ستكون حاسمة وستشهد أحداث ساخنة بين الفريقين وربما يخوض فريق النصر . مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع حسب الآتي :-

ربما سيكون في حراسة المرمي اللاعب أوسبينا .

كما أن التوقع لخط دفاع النصر ربما يكون به عبد الله الخيبرى ، بجانب عبد الله مادو ، مع عبد الإله العمري ، غزلان كونان .

أما عن تشكيل خط الوسط لفريق النصر المتوقع سامي النجعي ، لويس جو ستافو ، عبد الرحمن غريب ، الحسن ، أيمن يحي .

كذلك بجانب مباراة التعاون والنصر اليوم وخط الهجوم ربما يكون به اللاعب الكاميروني المتألق فينست أبو بكر

وخط الهجوم ربما يكون به اللاعب الكاميروني المتألق فينست أبو بكر أما عن حجز تذاكر مباراة التعاون والنصر نعرض تفاصيلها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون

لكي ما يتم متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم يجب حجز تذاكر المباراة عبر الخطوات التالية :-

قم بتسجيل الدخول علي رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون موقع Tecketmax . كما يجب أن يتم الضغط علي أيقونة أحجز الآن . يتم فتح صفحة جديدة تتطلب تعبئة البريد الإلكتروني . كذلك بجانب ضرورة تسجيل كلمة المرور الخاصة بك . في نهاية الخطوات السابقة قم بالضغط علي مربع “تسجيل الدخول بتيكت ماكس” . تفتح صفحة جديدة يتم عبرها تحديد التذكرة ورقم مقعد مباراة التعاون والنصر اليوم . أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

أسعار تذاكر مباراة التعاون والنصر

متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم وحجز تذاكرها عبر الخطوات التي ذكرناها ستكون أسعار تذاكر المباراة كالآتي :-

تذكرة مباراة التعاون والنصر فئة 3 شمالي 15 ريال سعودي .

كما أن فئة 2 شمالي بسعر 10 ريال سعودي .

تذاكر مباراة النصر والتعاون 2 جنوبي 10 ريال .

كذلك تحددت قيمة تذكرة 3 جنوبي بسعر 15 ريال .

عائلات جنوبي سعر التذكرة 10 ريال .

أما تذكرة التعاون والنصر عائلات شمالي 10 ريال .

تذكرة منصة سفلي بسعر 50 ريال .

كما أن تذكرة مباراة النصر والتعاون منصة علوي 300 ريال سعودي .

متابعة مباراة النصر والتعاون اليوم التي تنطلق بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام السابعة مساء اليوم . عرضنا تفاصيل مباراة التعاون والنصر عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .