نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد اليوم ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين من أهم المواعيد التي تنتظرها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، فمن المقرر أن يلتقي الاتحاد ضد الاتفاق اليوم السبت 03\09\2022 في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، وسوف يحتضن أحداث المباراة الهامة والمرتقبة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم في الدوري تحظى باهتمام إعلامي كبير، وذلك نظراً لأهمية اللقاء ولشعبية الفريقين خصوصاً الاتحاد صاحب الشعبية الكبيرة داخل المملكة وخارجها، العميد يسعى لمواصلة حصد النقاط بعد أن حقق أولى الانتصارات في الجولة الأولى على حساب العدالة بثلاثية نظيفة.

متى موعد مباراة الاتحاد اليوم في الدوري

يدخل العميد مباراة اليوم في الجولة الثانية وعينه على حصد الثلاث نقاط وعدم التفريط في أي نقطة من بداية الموسم. يدخل النمور في بطولة الدوري هذا الموسم بذكريات الموسم الماضي. لذلك لا يرغبون في تكرار ما حدث في الموسم الماضي بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب الغالي. وكان متصدراً للترتيب حتى آخر الجولات. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت الموافق الثالث من سبتمبر الحالي 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن يستضيف اللقاء استاد “الجوهرة المشعة”.

ترتيب الدوري السعودي “دوري روشن”

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 3 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 6 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 7 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 8 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد اليوم ضد الاتفاق

كما نعلم جميعاً فإن شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. لذلك من المقرر أن يتم نقل ماتش الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري عبر قناة ssc1 hd وقناة ssc1 sd بصوت المعلق المتميز عيسى الحربين.

العميد في مواجهة فارس الدهناء الليلة

يلتقي مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية الاتحاد السعودي ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين. يدخل النمور المباراة برغبة قوية وأكيدة وواحدة نحو تحقيق الفوز والانتصار الثاني على التوالي. وجدير بالذكر أن الاتحاد قد قدم مباراة قوية وممتعة في الجولة الأولى ضد نادي العدالة انتهت بفوز العميد بثلاثية نظيفة. مباراة أرسل من خلالها النمور رسائل تحزيرية للجميع بأن النمور قادمون لاقتناص الفرائس الواحد تلو الأخر.

في المقابل يدخل الاتفاق المباراة ساعياً نحو تحقيق الفوز وتجنب الخسارة والتعثر للمرة الثانية على التوالي. بعدما وقع في فخ الهزيمة في الجولة الأولى ضد نادي الطائي بهدفين لهدف. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الفريقين. مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.