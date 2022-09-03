نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النمور جاهزون| موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي الجولة 2 والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير العميد موعد مباراة الاتحاد والاتفاق، في الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، اللقاء الذي يحتضنه ملعب الجوهرة المشعة في عروس البحر الأحمر مدينة جدة، تقام قبل هذه المباراة مباراة التعاون ضد النصر، ويبحث الاتحاد عن الانتصار الثاني له على التوالي، بعد أن حقق الفوز بثلاثية نظيفة على العدالة خاصة أن اللقاء بين جماهيره وعلى ملعبه، بينما منافسه الليلة فريق الاتفاق يرغب في الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، ويرغب في تعديل المسار اليوم. موعد مباراة الاتحاد والاتفاق 18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : – السابعة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، العراق. القناة الناقلة ومعلق المباراة تنقل المباراة عبر قناتي ssc hd 1/ وقناة ssc hd 5، بتعليق المعلق المتميز عيسى الحربين وسوف يسبق اللقاء أستوديو تحليلي لتحليل اللقاء المرتقب. التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والاتفاق تشكيل اتحاد جدة المتوقع حراسة المرمى : – ماسيلو جروهي.

خط الدفاع : – أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عبد الله العليان.

خط الوسط : – برونو هنريكي، الشمراني، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم : كورونادو، رومارينهو، هيلدر كوستا. تشكيل الاتفاق المتوقع حراسة المرمى : – باولو فيكتور.

خط الدفاع : – عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخطيب، مارسيل، سعيد المولد.

خط الوسط : – بيرات أوزديمير، علي هزازي، أحمد الغامدي، حامد الغامدي، محمد الكويكبي.

خط الهجوم : يوسف نياكيتي. ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 3 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 6 الاتحاد 1 1 0 0 29 0:3 3 3 7 التعاون 1 1 0 0 29 0:2 2 3 8 النصر 1 1 0 0 29 0:1 1 3 9 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 1 0 0 1 29 2:1 -1 0 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0 موعد مباراة الاتحاد والاتفاق وتاريخ المواجهات بعد البحث عن تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين وجد أن الفريقين لعبا 22 مباراة، حقق الاتحاد الفوز في 12 مباراة، بينما فاز الاتفاق في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، سجل الاتحاد 41 هدف في شباك الاتفاق بينما سجل الاتفاق 25 هدف في شباك العميد. موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم المباراة الاتحاد * الاتفاق البطولة الجولة 2 من دوري روشن الموعد والتوقيت اليوم السبت 2022/09/03 الساعة 21.00 بتوقيت السعودية الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة ssc hd 1/5

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