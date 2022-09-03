نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار النادي الأهلي المصري وأبرز صفقات الشياطين الحمر القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للنادي الأهلي المصري شعبية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، فهو يعتبر الأنجح داخل قارة إفريقيا على الإطلاق، وبناء على ذلك نجد أنه من الطبيعي أنه سيتم البحث بصورة لافتة للنظر حول أخبار النادي الأهلي المصري الجديدة داخل محركات البحث، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال بالتفصيل.

أخبار النادي الأهلي المصري

إليكم أبرز مستجدات النادي الأهلي بالصورة التالية:

أنهى النادي الأهلي مشواره بالدوري موسم 2022 يوم 30/8/2022 بمباراة مع سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بنتيجة 4/0 لصالح الأهلي، حيث شارك بنسبة تصل إلى 90% من شباب النادي الأهلي.

لكن كان هذا الموسم غير مرضي لجماهير الأهلي، حيث أنهى الأهلي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، وذلك لم يحدث منذ الثمانينات.

فأبرز الأخبار جاءت من نصيب المدرب الجديد للنادي الأهلي، فكان هناك مرشحين لقيادته، مثل: خليلوزيتش وكيروش، لكن تم التأكد من فشل المفاوضات معهما.

وقد صرح سواريش بأنه مستمر مع النادي الأهلي بداية الموسم الجديد، ومن الواضح أن إدارة الأهلي ستعطي فرصة أخيرة وهي بطولة السوبر المصري وكأس مصر لهذا المدرب، لكن مازالت المفاوضات مستمرة مع المدرب الجديد لحين إشعار آخر.

وكان هناك مشادة واضحة ما بين بعض من جماهير الأهلي واللاعب أحمد عبد القادر، حيث وجدنا أن اللاعب قد علق على تعامل الجماهير الغير لائق على حسابه الشخصي بالانستجرام.

وكانت مباراة سيراميكا بمثابة احتفالية لوداع وليد سليمان الذي سيتعزل خلال هذا الموسم.

أبرز الصفقات القريبة من النادي الأهلي

إليكم أبرز المستجدات الخاصة بصفقات اللاعبين بهذا الشكل الآتي:

من الواضح أن المفاوضات قد توقفت مع الحارس محمد صبحي، وذلك بعد أزمة التعاقد الذي واجها نادي فيوتشر.

ووجدنا أن لاعب الزمالك السابق المحترف بالتعاون السعودي أصبح قريب للغاية من الانضمام للأهلي، فباقي بنود بسيطة، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقة.

وهناك صفقتين أجانب سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل النادي الأهلي، مع رجوع بعض اللاعبين من الإعارة.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بصورة مفصلة أهم أخبار النادي الأهلي المصري، ومن الملاحظ من تلك الأخبار أن النادي الأهلي ينوي العودة سريعًا وبكل قوة للمنافسة وحسم كافة البطولات التي سيشارك بها.