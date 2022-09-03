نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري كامل 2022 وترتيب هدافي الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن انتهى مارثون منافسات الدوري المصري موسم 2022 يوم 30/8/2022، فوجدنا أن جميع المتابعين يبحثون عن أبرز النتائج والإحصاءات التي أسفر عنها الدوري المصري، ومن الواضح أنه كان أقوى من حيث المنافسة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك ما تم التأكيد عليه من جانب أبرز خبراء الكرة المصرية.

الدوري المصري 2022

إليكم أبرز إحصاءات ونتائج الدوري المصري لهذا الموسم بالصورة الآتية:

تم تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، ليتحصل على اللقب ال14 له، فتم حسم المنافسة قبل آخر 3 مباريات له.

وهبط كل من فريق مصر المقاصة، وايسترون كومباني، والجونة، فكان صراع الهبوط أكثر اشتعالًا من المنافسة على لقب الدوري لآخر مباراة.

وقد تحصل لاعب نادي الزمالك أحمد السيد زيزو على أحسن لاعب في الموسم،

ولقب الهداف برصيد 19 هدف، وكذلك تحصل على أكبر عدد صناعة لعب، فقد كان موسم استثنائي بكل تأكيد لهذا اللاعب.

ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم

إليكم الترتيب الأخير لهذا الموسم بالصورة الآتية:

المركز الأول نادي الزمالك برصيد 77 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثاني نادي بيراميز برصيد 71 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 70 نقطة من 34 مباراة.

المركز الرابع نادي طلائع الجيش برصيد 56 نقطة من 34 مباراة.

المركز الخامس نادي فيوتشر برصيد 56 نقطة من 34 مباراة.

المركز السادس نادي سموحة برصيد 47 نقطة من 34 مباراة.

المركز السابع نادي النك الأهلي برصيد 46 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثامن نادي فاركو برصيد 42 نقطة من 34 مباراة.

المركز التاسع نادي إنبي برصيد 39 نقطة من 34 مباراة.

المركز العاشر نادي المقاولون برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

المركز الحادي عشر نادي الإسماعيلي برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثاني عشر نادي الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثالث عشر نادي المصري برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

المركز الرابع عشر نادي سيراميكا برصيد 37 نقطة من 34 مباراة.

المركز الخامس عشر نادي غزل المحلة برصيد 37 نقطة من 34 مباراة.

المركز السادس عشر نادي الجونة برصيد 36 نقطة من 34 مباراة.

المركز السابع عشر نادي ايسترون كومباني برصيد 33 نقطة من 34 مباراة.

المركز الثامن عشر نادي مصر المقاصة برصيد 15 نقطة من 34 مباراة.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل أهم نتائج وإحصاءات وترتيب الدوري المصري موسم 2022، والذي انتهى يوم 30/8/2022، ومن المقرر أننا على بداية موسم جديد خلال الأيام القادمة، وذلك ما ذكره لنا الاتحاد المصري لكرة القدم.