نتيجة مباراه السعودية والعراق ربع نهائي كأس العرب للناشئين (انتصار عريض)

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عمر شويل - جدة مباراه السعودية والعراق ، اختتمت مساء يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة ، والتي تستضيفها دولة الجزائر من يوم 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري، ولحساب مواجهات اليوم الثاني، يحتضن ملعب عبد الكريم كروم في مدينة السيق الجزائرية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، في تحدي وصدام مباشر بين بطلي المونديال العربي لمنتخبات الناشئين ، وأكثر الفرق تحقيقًا للإنجازات بها، حيث مباراة العراق والسعودية ، والتي تمثل المباراة رقم 3 في هذه المرحلة.

في السطور التالية، سنتناول تفصيلًا كل المعلومات وأبرز المستجدات والكواليس حيال موعد مباراه السعودية والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الرابع من مونديال العرب للناشئين 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات السعودية والعراق .

مباراه السعودية والعراق

مواجهة نارية جديدة، مرتقبة بشغف من جانب متابعي بطولة Arab Cup U-17 2022 .

حيثما مباراة العراق والسعودية ، واللذين يخوضان تحديًا مزدوجًا في مشاركتيهما الرابعة بالمنافسات.

يمكن التحدي الأول، في بلوغ دور نصف النهائي للمرة الثالثة، تواليًا بالنسبة لأسود الرافدين.

بينما يعني الصدام الأكبر، في إحراز لقب البطولة للمرة الثانية، وهو ما سيمنح صاحبه أفضلية على مستوى ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب البطولة.

لاسيما بعد خروج المنتخب التونسي، أمس الخميس، من السباق، بصفته ثالث أكثر الفرق في قائمة المتوجين بالبطولة.

فيما يلي نستعرض بدايةً، جدول ترتيب المجموعات في كأس العرب للناشئين 2022 :

وتلك قائمة المنتخبات أو الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة :

أخيرًا هذه قائمة بـ أبطال المسابقة والمشاركين الـ15 فيها وإنجازاتهم:

هذا، ولحساب المرحلة ذاتها (دور ربع النهائي)، تقام مساء اليوم الجمعة أيضًا، مباراة مصر والمغرب .

كانت مباريات دور الثمانية من المونديال العربي لمنتخبات دون 17 عامًا قد انطلقت مساء الخميس.

حيثما كانت نتيجة مباراة الجزائر وتونس ، هي فوز أصحاب الديار بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

كما أسفرت نتيجة مباراة اليمن والسودان ، عن فوز النسور اليمنية بهدف نظيف (1-1).

إليكم مجمل نتائج مباريات دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022 :

وعلى ضوء تلك النتائج ، فمن المقرر أن تلتقي الجزائر ضد الفائز من المباراة الثالثة (السعودية ضد العراق).

وذلك في دور نصف النهائي.

ولحساب الدور ذاته، الذي ينطلق يوم الاثنين 5 سبتمبر، ستلعب اليمن أمام الفائز من المواجهة الرابعة (مصر أمام المغرب).

المنتخب السعودي

مع منتخب السعودية تحت 17 سنة ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.

حيثما نجح ناشئو الأخضر في التعافي سريعًا، وذلك بعد “الهزيمة الثقيلة” التي تلقوها من شقيقهم المصري.

في افتتاح مباريات المنتخبين في الدور الأول من كأس العرب للناشئين .

تمكن بعدها من تحقيق انتصارين مثيرين وكبيرين في الجولتين الثانية والثالثة.

الأولى جاءت من خلال ريمونتادا رائعة أمام نسور قاسيون “سوريا“، تبعها انتصار عريض على “حصالة البطولة” المنتخب اللبناني!.

في سياقٍ آخر ، تمكن Saudi Arabia national under-17 football team من حصد لقب واحد في مونديال العرب.

وذلك في النسخة الأولى من البطولة، والوحيدة التي نظمتها المملكة العربية السعودية 2011.

حيثما تمكن الصقور الصغار من إلحاق هزيمة مماثلة لمواجهة النسخة الحالية، بالمنتخب السوري بنتيجة (4-3) في النهائي.

كما حل وصيفًا في النسخة الثالثة والأخيرة 2014 .

بعدما خسر من منافسه في مواجهة اليوم، المنتخب العراقي (0-2).

المنتخب العراقي

على الجانب الآخر ، يدخل منتخب العراق دون 17 عامًا ، مواجهة الجمعة، بطموحات كبيرة لحامل اللقب.

تتمثل في الأساس، بالدفاع عن لقب النسخة الماضية من المنافسة.

وهو ما نجح أسود الأطلسي في تحقيقه حتى الآن، بتخطي دور المجموعات على رأس المجموعة الثالثة.

وذلك بعد فوز صعبين على المغرب وجزر القمر (2-1).

بينما تعادل إيجابيًا مع موريتانيا في الجولة الأخيرة (1-1).

ويتقاسم منتخبا العراق والسعودية صدارة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب.

وذلك برصيد لقب لكل فريق، علاوة على تحقيق المركز الثاني أيضًا مرة واحدة لكلاهما.

أما اللقب الوحيد لـ Iraq national under-17 football team ، فكان في النسخة الأخيرة كما أسلفنا، على حساب الأخضر السعودي (2-0).

بينما حقق وصافة نسخة 2012 التي أقيمت في تونس، بعد الخسارة من منتخبها (3-0) في المباراة النهائية.

تاريخ مواجهات السعودية والعراق

على الصعيد التاريخي وبشأن مواجهات Saudi Arabia vs Iraq ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” من لقاءات المنتخبين في فئة الناشئين، فقد جمعتهما 3 مباريات.

حيثما فاز العراق في مباراتان، وخيم التعادل السلبي على مواجهة واحدة.

بينما لم يسبق لـ السعودية أن حققت الفوز على العراق من قبل، في هذه الفئة السنية.

وللمفارقة، فإن المواجهات الثلاث جاءت في إطار منافسات كأس العرب خلال النسختين الأخيرتين.

المواجهة الأولى جاءت في الدور الأول من مونديال 2012 ، إذ فاز أسود الرافدين (4-1).

ولحساب دور المجموعات أيضًا، ولكن في موسم 2014، تعادل الجانبان سلبيًا.

قبل أن يتمكن المنتخب العراقي من حسم اللقب، بعد الفوز ضد السعودية في النهائي (2-0).

كما رصدنا لقاءً رابعًا جمع الجانبين، وذلك في إطار بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021.

وهي البطولة التي أقيمت في السعودية، وتوج بها المنتخب اليمني على حساب أصحاب الأرض.

بعدما فاز النسور بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي المواجهة السعودية العراقية ، خلال دور المجموعات، حقق الصقور فوزًا عريضًا بنتيجة (3-0).

على صعيد الكبار، جمعت المنتخبين 34 مباراة حتى عام 2020.

تنوعت المواجهات ما بين تصفيات كأس آسيا وكأس الخليج.

إضافة إلى كأس العرب وتصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية.

إلى جانب بعض المباريات الودية.

فازت السعودية في 10 مباريات، بينما حققت العراق الفوز في 16 لقاءً.

كما كان التعادل حاضرًا في 8 مناسبات.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات السعودية أمام العراق ، أحرز أسود الرافدين 51 هدفًا، بينما سجل الأخضر 30 هدفًا.

علاوة على ذلك ، وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، فكانت فوز المنتخب العراقي بنتيجة (7-1).

وهو ما تحقق خلال مواجهة كأس الخليج الرابعة 1976 في قطر “خليجي 4”.

والتي توجت به الكويت بالمناسبة، بعد فوز كبير على العراقيين بنتيجة (4-2).

وقد مثلت السباعية، الفوز الأكبر لـ العراق ضد السعودية .

بينما جاء أكبر انتصار لـ السعودية ضد العراق بنتيجة (3-1).

وهو ما حدث خلال لقاءٍ ودي، في 8 سبتمبر 1985 ، استضافه ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في مدينة الطائف السعودية.

موعد مباراه السعودية والعراق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الآسيوية النارية في ربع نهائي كأس العرب ، مساء الجمعة، عند الساعة السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت العراق والسعودية ، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بالتوقيت المحلي الجزائري، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بالتوقيت العالمي غرينتش.

وحول حكم مباراة السعودية والعراق ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جهة الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستقوم القناة السادسة الجزائرية (المعتمدة رسميًا من الاتحاد العربي)، بنقل أحداث اللقاء.

بالإضافة إلى قنوات فلسطين الرياضية ، وشبكة القنوات السعودية الرياضية من خلال قناتي KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، وكذلك قناتي أبوظبي الرياضية 1 – AD Sports و الشارقة الرياضية Sharjah Sport HD الإماراتيتان ، إلى جانب قناة الكأس القطرية Al Kass HD ، وأخيرًا لقناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD و القناة الرابعة الرياضية Alrabiaa Sport .

وبشأن معلق مباراة السعودية والعراق ، فلم تفصح أيًا من القنوات الناقلة عن طاقم التعليق على القمة بعد.

نتيجة مباراة السعودية والعراق

انتهت مساء الجمعة 2 سبتمبر2022، مباراة KSA vs IRQ ، وذلك في افتتاح مباريات اليوم الثاني والأخير من دور ربع كأس العرب للناشئين 2022.

أسفرت المواجهة، عن فوز عريض للأخضر بنتيجة (4-1).

سجل أهداف المنتخب السعودي للناشئين، كلًا من نواف الجدعاني ، بالإضافة إلى طلال أبوبكر حاجي هاتريك “ثلاثة أهداف”.

بينما سجل أسود الرافدين الوحيد اللاعب حسن علي جاسم.

من ناحية أخرى ، وفي سياق مواجهات دور الثمانية من مونديال العرب تحت 17 سنة ، فقد شهدت ختام اليوم لقاء أفريقي خالص.

حيثما أسفرت نتيجة مباراة مصر والمغرب ، عن فوز أسود الأطلسي بنتيجة (2-0).

سجل أهداف المنتخب المغربي دون 17 عامًا اللاعبين عبدالحميد معلي وحمزة المتوكل.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور السابقة، كل التفاصيل والأخبار وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة العراق والسعودية والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الرابع من كأس العرب تحت 17 سنة ، علاوة على تاريخ مواجهات العراق والسعودية .