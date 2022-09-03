نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نادي الزمالك اليوم منذ قليل والصفقات الجديدة للقلعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن جميع عشاق نادي الزمالك في كل مكان تبحث بكل شغف عن آخر أخبار نادي الزمالك، والذي قادم من انتعاشه كبيرة بعد تحقيقه مؤخرًا للدوري العام للمرة الثانية على التوالي، ومن قبل قد حقق كأس مصر من غريمه النادي الأهلي، فسوف نسرد لكم أبرز المستجدات بالتفصيل خلال هذا المقال.

أخبار نادي الزمالك

إليكم أبرز المستجدات المعلن عنها من داخل نادي الزمالك بالصورة الآتية:

إن جماهير نادي الزمالك تنتظر المواجهة القوية التي ستجمع ما بين الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل 9/9/2022 يوم الجمعة، وذلك تحت إشراف الفيفا، بسبب افتتاح استاد لوسيل القطري الذي سيشهد نهائي كأس العالم.

وتم الإعلان من جانب نادي الزمالك عن صفقتين حتى الآن، وهما زكريا الوردي، وإبراهميا نداي.

ووجدنا أن فوتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن القائمة الخاصة بمعسكر سبتمبر، ومن الواضح غياب لاعبي الزمالك، نظرًا لوجود لكأس لوسيل، وبداية مشوار الزمالك الإفريقي لهذا الموسم.

وقد أنهى نادي الزمالك مشواره بالدوري العام يوم 30/8/2022، حيث خسر آخر مباراة له من ايسترون كومباني بنتيجة 2/1، فشهدت المباراة وجود معظم شباب الزمالك في هذا اللقاء.

واحتل الزمالك المركز الأول برصيد 77 نقطة من 34 مباراة.

أبرز الصفقات القريبة من نادي الزمالك

هناك تكتم واضح من جانب مدير الكورة أمير مرتضى منصور بشأن الإعلان عن إبرام أي صفقة، لكن إليكم أبرز المستجدات بالصورة الآتية:

بنسبة كبيرة سيتم الإعلان عن انضمام أحمد أيمن منصور لاعب بيراميز لنادي الزمالك.

وتم التأكد بأن هناك رغبة جادة من جانب عبد الله السعيد للانضمام لنادي الزمالك.

ولاحظنا بوجود مفاوضات جادة مع لاعبين من فريق سموحة على أعتاب نادي الزمالك، لكن لم يتم الإفصاح عنهما.

وتم الإعلان بأن محمود جنش لاعب الزمالك السابق وفيوتشر الحالي أصبح قريب من العودة لبيته مرة أخرى، فالزمالك يحتاج لحارس قوي مع محمد عواد.

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم أبرز أخبار نادي الزمالك والتي تشغل أذهان جميع عشاق الزمالك، لكن من الواضح أن هناك استقرار داخل الزمالك، فالإدارة تريد الحفاظ على كيان الفريق، وذلك بالإضافة إلى قربها من التعاقد مع 7 صفقات قوية، حيث ستكون هذه الصفقات هي التي يحتاجها الفريق، فالتعاقدات تتم تحت إشراف المدير الفني لنادي الزمالك البروفيسور فيريرا.