انت الان تتابع خبر الأهلي يكرم وليد سليمان بمنصب إداري مع الجهاز الفني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكريم النجم وليد سليمان، بمنحه منصب إداري داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وليد سليمان علق حذائه وانتهى مشواره في الملاعب، ليتم بحث أمر تكريمه من قبل الإدارة الأهلاوية وإعداده ليكون كادر في النادي.

وأشارت تقارير أن وليد سليمان سيحصل على منصب مساعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك في أول خطواته في العمل الإداري داخل القلعة الحمراء.

بطولات وليد سليمان مع الأهلي

النجم وليد سليمان تُوج بـ21 بطولة خلال مسيرته مع الأهلي، بعد أن انضم للقلعة الحمراء صيف 2011.

وحقق وليد سليمان مع الأهلي 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، برونزيتين في كأس العالم للأندية، 6 ألقاب في بطولة الدوري الممتاز، لقبين لكأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، 3 ألقاب في السوبر الأفريقي ولقب الكونفدرالية الأفريقية.