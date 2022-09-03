انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبدأ االيوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، عن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، والتي سوف تكون من بينها مباراة ليفربول وإيفرتون.

ويسعي ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح في تحقيق الفوز في أمام إيفرتون على أرضية ملعب أولد جوديسون بارك، خاصة بعد تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتن على كلا من كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتدشئ.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي :