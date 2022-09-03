انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي.. كأس سوبر لوسيل بقطر وكل القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

رياض - احمد صلاح - يقابل فريق الزمالك نظيره الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر القادم، وذلك في مباراة كأس سوبر لوسيل التي سوف تقام في قطر، وسوف يستضيفها أكبر ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقام مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل وتقام يوم 9 سبتمبر القادم، ويكون على أرض ملعب استاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 والذي سوف يبدأ من يوم 20 نوفمبر القادم وينتهي يوم 18 ديسمبر، ويكون الساعة 20 بتوقيت القاهرة، و21 بتوقيت مكة المكرمة، و18 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك

وسوف تنقل المباراة بين الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل من خلال قناة بي إن سبورت وشاشة قناة الكأس القطرية، وهي من أهم المباريات التي يريد متابعتها كل عشاق الساحرة الساحرة المستديرة بشكل مستمر في الوقت الحالي.