انت الان تتابع خبر عاجل.. مرتضى منصور يجدد لزيزو في الزمالك.. خلاص بقي نظمي فهمي رسمي والان مع التفاصيل

مرتضى منصور يجدد لزيزو في الزمالك لـ 3 مواسم

رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإعلان عن التجديد إلى اللاعب أحمد سيد زيزو، وهو هداف الأبيض إلى 3 مواسم أخرى، وهو من أبرز وأهم اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق حالياً.

وقال مرتضى منصور من خلال تصريحات على قناة “الزمالك” في تمام الساعة الـ 1 صباح اليوم السبت “زيرو وقع 3 سنوات، أنهينا الاتفاق مع والد زيزو رسميًا، لم يفعل مثل طارق حامد أو مصطفى فتحي، والجلسة لم تستغرق سوى 5 دقائق”.

عروض تلقاها زيزو

وحصل زيزو على الكثير من العروض سواء الأجنبية أو الخليجية، ولكن اللاعب لم يريد في تفعيل الشرط الجزائي وهو الذي يصل لـ 2 مليون دولار، وهو حصل على جائزة هداف دوري وي المصرية وتسجيله 19 هدفاً وصنع 14 حاسم.