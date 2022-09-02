"يويفا" يعاقب 8 أندية أوروبية

"يويفا" يعاقب 8 أندية أوروبيةقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم، فرض عقوبات وغرامات على ثمانية أندية بسبب خرقها لقواعد اللعب المالي النظيف.

وضمت قائمة الأندية الثمانية كلا من: ميلان وروما وإنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا وموناكو من فرنسا، وبيشكتاش التركي.

وقال "يويفا"، في بيان، إن هذه الغرامات فرضت بعدما وجد تحليل السنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد، أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لشرط المعادلة في الإيرادات والانفاق .

وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية التسوية ومدتها ثلاث سنوات، وافقت الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025 - 2026 ، كما تعهدت بالوصول إلى أهداف سنوية وسطية، وتطبيق تدابير مالية ورياضية مشروطة إذا لم تتحقق هذه الأهداف.

وأوضح أن الأندية الثمانية وافقت على مساهمات مالية قدرها 172 مليون يورو، سيتم حجبها من أي إيرادات تحققها هذه الأندية من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية أو يتم دفعها مباشرة، وذلك حسب غرامة كل ناد .

وأضاف أن هذه الأندية ستدفع ما قيمته 26 مليون يورو ما يعادل "15%" من الغرامات، بينما الرصيد المتبقي "قدره 146 مليون يورو" مشروط اعتمادا على امتثال هذه الأندية للأهداف المنصوص عليها في اتفاقية التسوية المعنية.

وتفادت أندية لاتسيو ونابولي "ايطاليا" وتشيلسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد "إنجلترا" الغرامات بسبب استقطاعات فيروس كورونا وكذلك الوضع في الاعتبار نتائجهم المالية، فيما استطاعت أندية بوروسيا دورتموند ويونيون برلين وفولسفبورج "ألمانيا" وبازل "سويسرا" وفينورد "هولندا" وليون "فرنسا" ورينجرز "أستكتلندا" وريال بيتيس وإشبيلية "اسبانيا" وريال أنتويرب بلجيكا" وطرابزون سبور "تركيا" الابتعاد عن شبح التغريم والعقوبات.

يشار إلى أن مواجهات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي ستستهل بدءا من الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.