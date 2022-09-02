تونس تواجه البرازيل ودياً في 27 سبتمبر

تونس تواجه البرازيل ودياً في 27 سبتمبريخوض المنتخب التونسي لكرة القدم مواجهته الثانية مع نظيره البرازيلي ودياً في 27 سبتمبر الحالي على ملعب "بارك دي برانس" في باريس استعدادًا لمونديال 2022 بقطر.

ويدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر الحالي، ثم يخوض مباراةً ودّيةً في 23 من الشهر ذاته.

وكانت تونس قد خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي 2 / صفر ثم اليابان 3 / صفر.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل، فتخوض المنافسات في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا.