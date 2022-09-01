بفرمان من فيريرا.. الزمالك يوقف مفاوضاته مع هذا اللاعب

السبب وراء قرار فيريرا بعدم التعاقد مع أحمد ميسي

ويرى فيريرا أن الزمالك ليس بحاجة إلى خدمات اللاعب حيث يتواجد فى الفريق عناصر متميزة فى نفس المركز صاعدة مما اضطر إدارة الفريق لتأجيل الصفقة بناءا على طلب البرتغالي الذي يرى أن تكون صفقات الزمالك قليلة حسب الحاجة فقط.

جدير بالذكر أنه برغم الصعوبات التي واجهت الزمالك منذ بداية الموسم من إيقاف القيد لفترتين متتاليتين، ومصطفى فتحي الذي قفز من المركب مبكراً فى بداية الموسم، وتغيير الإدارة، وتغيير المدير الفني، وانتهاء تعاقد نجوم الفريق وتمرد البعض، ورحيل أبرز اللاعبين أمثال اشرف بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل واوناجم، إلا أن الزمالك استطاع تحقيق ثنائية الدوري والكأس.

واستطاع إنقاذ الفريق بتصعيد الناشئين امثال حسام عبدالمجيد، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، محمد نديم، محمد طارق وسيد عطية، كما منحهم فرصة المشاركة والتي استطاع البعض من خلالها إبراز نجوميتهم وساهموا فى التتويج بلقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك والهلال فى كأس لوسيل

ويلتقي الزمالك بفريق الهلال السعودي يوم التاسع من شهر سبتمبر فى كأس سوبر لوسيل فى قطر، على ملعب يتسع ل80 ألف مشجع وهو من أكبر ملاعب ستستضيف كأس العالم قطر 2022.