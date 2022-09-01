بعد تسريب الخبر.. تعليق ناري من بيراميدز حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي رسميًا

بيراميدز يكشف حقيقة عودة رمضان إلى الأهلي

كشفت مصدر مسؤول في نادي بيراميدز بأن البعض يتحدث عن كون رمضان صبحي قد عرض تحمل نصف قيمة انتقاله إلى صفوف الأهلي، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على كون اللاعب لم يتحدث عن هذا الأمر مطلقًا، بل وأكد لمجلس الإدارة بأنه يريد البقاء في صفوف بيراميدز في حال ما إذا كان سيكمل مسيرته في الدوري المصري.

وأوضحت مصادر مسؤولة في نادي بيراميدز بأن الإدارة كانت واضحة في تحديد سعر بيع رمضان صبحي، مؤكدة بأن هذا الأمر لن يقل عن 5 مليون دولار على أقل تقدير.

وأشارت التقارير الإعلامية بأن رمضان صبحي لم يتحدث في هذا الأمر في الأساس مع إدارة بيراميدز سواء بخصوص عودته للأهلي أو بخصوص انتقاله إلى أي فريق آخر في الدوري المصري أو خارجه.

هل سيعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي بأنه لا توجد أي نية لدى إدارة القلعة الحمراء لإعادة رمضان صبحي إلى صفوف النادي من جديد في الفترة المقبلة، مشددًا على كون اسم اللاعب قد تم طرحه بالفعل عند مناقشة أسماء اللاعبين الذي من الممكن التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب قد رفضت بشكل كامل هذه الفكرة وأكدت بأن اللاعب ليس له مكان داخل النادي الأهلي.