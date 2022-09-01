انت الان تتابع خبر كواليس غرفة الملابس.. محمد شوقى يكشف بدايته كحارس قبل التألق بـ نص الملعب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن بدايته مع كرة القدم قبل أن يشق مشواره الكروى حتى اللعب للمصرى ثم الأهلى والتألق بقميصه وقميص الفراعنة.



وقال شوقى، فى تصريحات تليفزيونية، “بدأت رحلتى مع الكرة فى مركز حراسة المرمى وكان اللعب فى الشارع وكانوا يستدعونى من البيت لأنقذ الفريق الذى كنت ألعب معه ومكلمتش فيها لإنى حسيت إنها مش بتاعتى”.



وأوضح: “رفضت عرضا من الزمالك حبا فى الأهلى بعد أول تجديد لى مع الأهلى، ورفضت التوقيع على شيك على بياض من المصرى للرحيل إلى الأهلى، وربنا ادانى القرار الصح إنى هروح الأهلى”.



وعن حسام البدرى أكد: “لا يجيد التعامل مع النجوم، كما أن حسن شحاتة لم يتفائل باللاعبين فى معسكرات منتخب مصر”.