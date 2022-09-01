"هتتفرج ببلاش" قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية المفتوحة عن إذاعة المباراة عبر قناتها one، في مفاجأة خاصة لعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي والمملكة العربية السعودية، ويعتبر كل من الهلال السعودي والزمالك المصري من كبار الأندية الجماهيرية على الساحة الرياضية ويمتلك كل منهم أكثر من 40 مليون مشجع، كما أن الثنائي يمتلك قاعدة جماهيرية خارج الوطن العربي كذلك، فكثير من محبي كرة القدم في أفريقيا وآسيا يتابعون الثنائي باستمرار.

ويحصل الفريق الفائر بكأس السوبر لوسيل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف دولار بينما يحصل الخاسر على جائزة قدرها مليون دولار فقط، مما يزيد من القيمة التتافسية للبطولة، وتأتي تلك الأرباح من حقوق بث وإذاعة المباراة بجانب الحضور الجماهيري والقيمة ابتسوييثية للبطولة من الشركات الراعية، وكان الزمالك قد توج بطلا للدوري المصري على حساب بيراميدز الذي جاء في المركز الثاني بينما جاء الأهلي في المركز الثالث.