الرياضة

"هتتفرج ببلاش" قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

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رياض - احمد صلاح - يواجه الزمالك المصري بطل الدوري المصري الممتاز الهلال السعودي بطل دوري المحترفين السعودي في إطار منافسات كأس السوبر لوسيل الذي يقام للمرة الأولى في التاريخ بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، وتقام المباراة يوم 9 سبتمبر المقبل على أرضية ملعب لوسيل الجديد في افتتاحية الملعب استعدادا لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة خلال نهاية هذا العام، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقام بها كأس العالم في الشتاء بدلًا من الصيف. 

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية المفتوحة عن إذاعة المباراة عبر قناتها one، في مفاجأة خاصة لعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي والمملكة العربية السعودية، ويعتبر كل من الهلال السعودي والزمالك المصري من كبار الأندية الجماهيرية على الساحة الرياضية ويمتلك كل منهم أكثر من 40 مليون مشجع، كما أن الثنائي يمتلك قاعدة جماهيرية خارج الوطن العربي كذلك، فكثير من محبي كرة القدم في أفريقيا وآسيا يتابعون الثنائي باستمرار. 

ويحصل الفريق الفائر بكأس السوبر لوسيل على جائزة مالية قدرها  مليون ونصف دولار بينما يحصل الخاسر على جائزة قدرها مليون دولار فقط، مما يزيد من القيمة التتافسية للبطولة، وتأتي تلك الأرباح من حقوق بث وإذاعة المباراة بجانب الحضور الجماهيري والقيمة ابتسوييثية للبطولة من الشركات الراعية، وكان الزمالك قد توج بطلا للدوري المصري على حساب بيراميدز الذي جاء في المركز الثاني بينما جاء الأهلي في المركز الثالث. 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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