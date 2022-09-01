انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسدل الستار اليوم الخميس الموافق 1 سبمبتر 2022، عن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وتعتبر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي هي المباراة الوحيدة التي سوف تلعب اليوم، حيث انتهت باقي مباريات هذه الجولة أمس الأربعاء.

ويسعي ليفربول بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام ليستر سيتي على أرضية ملعب كينغ باور سلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات السابقة من البريميرليج والتي كان أخرها الفوز على ساوثهامبتون بهدف نظيف في الجولة الماضية.