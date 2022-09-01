انت الان تتابع خبر مدرب الأهلي الجديد.. هاني حتحوت كشف المستور خلاص لكل عشاق الأحمر والان مع التفاصيل

الشرط الجزائي من الأهلي لسواريش

رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي سوف يعطي 200 ألف دولار للبرتغالي سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، وهو الذي رحل عن الفريق مؤخراً بالتراضي بينهم، وتعد من أبرز القضايا الكروية حالياً.

وأشار هاني حتحوت في حلقة جديدة من برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، أن الشرط الجزائي داخل عقد سواريش ينص على أن يحصل على منحة 200 ألف دولار مقابل أن يرحل عن الأهلي، وأيضاً هذا ما حدث بشكل فعلي بعدما تم فسخ العقد من خلال إدارة النادي.

مدرب الأهلي الجديد يكشفه هاني حتحوت

وقال حتحوت أمن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو مرشح لتدريب الأهلي، والتأكيد أيضاً على أنه يوجد مدرب مطروح على النادي الأهلي من خلال واحد من أهم وكلاء اللاعبين.