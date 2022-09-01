نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار النادي الأهلي السعودي ومبارياته القادمة في الدوري السعودي روشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لدى النادي الأهلي السعودي شعبية كبرى داخل المملكة العربية السعودية، فيعتبر من أحد الأندية العريقة، لكن الأهلي السعودي مؤخرًا يشهد مرحلة تخبط كبيرة لم يشهدها من قبل في تاريخه، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة أخبار النادي الأهلي السعودي التي يبحث عنها عشاقه.

أخبار النادي الأهلي السعودي

في الموسم الماضي من الدوري السعودي قد حدث مفاجأة كبرى، وهي هبوط النادي الأهلي السعودي لدوري الدرجة الأولى السعودي، فالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في دوري الدرجة الأولى، كي يستعيد مرة أخرى مكانته الطبيعية ويعود لدوري المحترفين السعودي، وإليكم أخباره بالصورة الآتية:

هناك رغبة مؤكد من جانب رئيس الأهلي السعودي ماجد النفيعي بالرحيل عن النادي، نظرًا للنتائج السيئة.

وهناك تخبطات كبيرة بإدارة النادي، وهناك إجماع برحيل الإدارة التي تعد سبب رئيسي في سوء النتائج.

بدأ مشوار الأهلي السعودي بدوري الدرجة الأولى يوم 24/8/2022 مع نادي القيصومة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وفي الجولة الثانية من الدوري قد تم هزيمة الأهلي السعودي من الأخدود بنتيجة 2/0.

ويحتل الأهلي السعودي المركز الرابع عشر برصيد نقطة من مباراتين.

مباريات الأهلي السعودي القادمة

إليكم القائمة الخاصة بالمباريات القادمة للأهلي السعودي في الدوري الدرجة الأولى، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

سيواجه الأهلي السعودي نادي الخلود يوم الاثنين 5/9 في تمام الساعة 7:35م.

ثم يواجه الأهلي السعودي نادي العروبة يوم الأحد 11/9 في تمام الساعة 6:5م.

وبعد ذلك سيواجه نادي أحد يوم 16/9 في تمام الساعة 7:30م.

ويحل ضيفًا على فريق جدة يوم 5/10 في تمام الساعة 7:15.

ثم يواجه نجران يوم 11/10 في تمام الساعة 7م.

وبعد ذلك سيواجه الأهلي ناي الرياض يوم 17/10 في تمام الساعة 5م.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل آخر أخبار النادي الأهلي السعودي، والمباريات القادمة له في دوري الدرجة الأولى، فالجميع في انتظار عود الأهلي السعودي العريق مرة أخرى، فهناك رغبة في تحسين مستوى نتائج الفريق، وذلك ما تم التأكيد عليه من جانب خبراء الدوري السعودي، لكن من المؤكد أن سوء الإدارة هو السبب الرئيسي في ذلك.