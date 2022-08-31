نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس لوسيل: مكافأة كبيرة للفائز في المنافسة القوية بين الهلال والزمالك و صفقات الفارس الأبيض الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كأس سوبر لوسيل تعد بطولة من مباراة واحدة تجمع ما بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، فهذه البطولة بالتحديد لها طابع مختلف ومميز عن باقي بطولات السوبر المصري والسعودي، نظرًا لأن هذه البطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى أنها ستقام على أكبر ستاد سيستضيف كأس العالم قطر 2022، وبناء على ذلك سنقوم بالتطرق إلى أهم المعلومات التي تدور حول تلك البطولة.

كأس لوسيل

تم الإعلان عن إقامة بطولة كأس سوبر لوسيل من جانب اللجنة العليا لإدارة المشاريع وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بتنظيم كأس العالم قطر 2022، وذلك في يوم 1/8/2022، وإليكم موعد تلك البطولة بالصورة الآتية:

ستقام هذه المباراة في يوم 9/9/2022، والتي ستكون ما بين بطل الدوري المصري لهذا الموسم، وهو الفارس الأبيض نادي الزمالك، وما بين بطل الدوري السعودي نادي الهلال، ومن المنتظر أنها ستكون مباراة تحمل منافسة قوية، نظرًا لعراقة الفريقين.

فطابع هذه البطولة المميز يرجع إلى أنه هذه المباراة ستكون بمثابة افتتاحية لإستاد لوسيل بقطر، والذي أصبح على أتم استعداد لاستقبال كأس العالم، فلديه طاقة استيعابية للجمهور تقدر بحوالي 80 ألف مشجع.

فهذا الاستاد يعد هو الأكبر داخل قطر، والذي سيستقبل مباراة نهائي كأس العالم خلال نهاية عام 2022، وسيكون هناك حفل غنائي مميز عقب المباراة سيقودها الفنان الكبير عمرو دياب.

مكافأة الفوز ببطولة كأس سوبر لوسيل

إليكم أبرز التفاصيل المعلن عنها بخصوص تلك المكافأة من جانب الاتحاد القطري والذي أبرم اتفاقية ما بين المشرف العام لكرة القدم لنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة نادي الهلال، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

سيتحصل الفائز ببطولة كأس سوبر لوسيل على حوالي مليون ونصف دولار.

بينما سيتحصل الوصيف على ما يقارب المليون الدولار.

وفي الآونة الأخيرة وجدنا أن هناك قرار تم تطبيقه على نادي الهلال، وهو حرمانه من القيد لمدة موسمين، بسبب اللاعب محمد كنو.

وعلى الجانب الآخر نجد أن نادي الزمالك قادم بانتعاشه بعد حسمه وتحصله على الدوري العام في هذا الشهر، ومن المتوقع أن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك ستشارك خلال هذه المباراة، وعلى رأسهم إبراهيما نداي.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أهم الأخبار والمعلومات التي تدور حول كأس لوسيل، والتي تعد بطولة فريدة من نوعها، وستكون في محل ذاكرة الجميع، لأنها أول مباراة ستجعلنا نشاهد الاستاد الخاص بمباراة نهائي كأس العالم قطر 2022.