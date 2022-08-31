نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن فريق ريال مدريد هو من الفرق الكبرى في العالم والتي لديها قاعدة جماهيرية كبرى على مستوى العالم بأكمله، لذلك نجد أن البحث المتواصل عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة لم يأت من فراغ بكل تأكيد، فجماهير الملكي تنتظر بأن الفريق سيكون منافس قويًا للغاية على تحقيق كافة الألقاب الذي ينافس بها.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

إليكم أبرز المعلومات والأخبار عن مباراة ريال مدريد صاحب اللقب الموسم الماضي بالصورة التالية:

على حسب ما أكده لنا معظم المحللين فإن ريال مدريد تنتظره مباراة قوية على تأكيد الصدارة مع بداية الدوري.

فسيواجه ريال مدريد فريق ريال بتيس يوم السبت الموافق 3/9/2022، وذلك في تمام الساعة 4:15م.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الأول برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق حتى الآن العلامة الكاملة.

لكن نجد أن فريق ريال بتيس يحتل المركز الثاني بنفس رصيد ريال مدريد من النقاط،

لكن الصدارة في صالح الملكي بفارق الأهداف.

لذلك تعد هذه المباراة قوية ومحددة لمسار المنافسة خلال بداية الدوري.

فريال مدريد قادم من فوز صعب على فريق إسبانيول، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/1.

بينما نجد أيضًا فريق ريال بتيس قادم من فوز مثير على أوساسونا بنتيجة 1/0.

مباريات ريال مدريد القادمة في شهر 9

إليكم القائمة المخصصة لمباريات ريال مدريد في هذا الشهر بالصورة التالية:

سيبدأ ريال مدريد رحلة حفاظه لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يستهل مشواره في دور المجموعات بمباراة سيلتك يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9م.

وبعد ذلك لديه مباراة في الدوري مع ريال مايوركا يوم الأحد الموافق 11/9/2022، وذلك في تمام الساعة 2م.

ولديه مباراة أخرى بدوري الأبطال مع فريق ليبزيج يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9م.

وبعدها سيكون هناك ديربي قوي في انتظار ريال مدريد بالدوري، حيث سيكون هناك مباراة مع أتلتيكو مدريد يوم 18/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9م.

وبذلك نكون قد تناولنا بالتفصيل موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري وأهم المعلومات عنها، كما سردنا أيضًا قائمة مباريات الفريق القوية خلال شهر سبتمبر.