نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي ترتيب الدوري السعودي ومباريات الجولة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتصدر دوري روشن السعودي ترتيب الدوري السعودي محركات البحث، نظرًا لبداية مارثون المنافسة على الدوري لهذا الموسم الجديد، والذي بدأ يوم الخميس الموافق 25/8/2022، ومن الواضح أن المنافسة ستكون مشتعلة ما بين فرق الدوري السعودي على تحقيق لقب الدوري، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال بالتفصيل.

دوري روشن السعودي ترتيب الدوري السعودي

إليكم ترتيب فرق الدوري السعودي بعد الجولة الأولى من الدوري، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

المركز الأول يحتله الاتحاد برصيد 3 نقط.

بينما المركز الثاني يحتله الشباب برصيد 3 نقط.

كما ان المركز الثالث يحتله الهلال برصيد 3 نقط.

والمركز الرابع يحتله التعاون برصيد 3 نقط.

أيضا المركز الخامس يتواجد به فريق الطاني برصيد 3 نقط.

والمركز السادس يتواجد به فريق أبها برصيد 3 نقط.

اما المركز السابع يتواجد به فريق النصر برصيد 3 نقط.

والمركز الثامن يتواجد به فريق ضمك برصيد 3 نقط.

كما ان المركز التاسع يحتله الرائد برصيد صفر من النقاط.

والمركز العاشر الاتفاق برصيد صفر.

أيضا المركز الحادي عشر الفيحاء برصيد صفر.

والمركز الثاني عشر الوحدة برصيد صفر.

أيضاً المركز الثالث عشر يحتله فريق الفتح برصيد صفر.

والمركز الرابع عشر الخليج برصيد صفر.

أما المركز الخامس عشر الباطن برصيد صفر.

والمركز السادس عشر عدالة برصيد صفر.

مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

إليكم القائمة الخاصة بمباريات الجولة الثانية للموسم الجديد بالدوري السعوي بالصورة الآتية:

ستبدأ الجولة بمباراة الباطن مع الفتح يوم 31/8 الساعة 5:55م.

بينما الهلال سيواجه الفيحاء يوم 31/8 الساعة 8م.

والرائد سيواجه الوحدة يوم 1/9 الساعة 6م.

أيضا أبها سيواجه الشباب يوم 1/9 الساعة 8م.

والطائي سيواجه العدالة يوم 2/9 الساعة 6م.

كما ان الضمك سيواجه الخليج يوم 2/9 الساعة 8م.

أيضا التعاون سيواجه النصر يوم 3/9 الساعة 6م.

وتختم مباريات الجولة بمباراة الاتحاد والاتفاق يوم 3/9 الساعة 8م.

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل التي تدور حول دوري روشن السعودي ترتيب الدوري السعودي، فالجولة الأولى لا يوجد بها أي تعادلات، ومن الواضح أن الهلال السعودي صاحب اللقب سيواجه منافسة قوية، كي يحافظ على لقبه خلال هذا الموسم.