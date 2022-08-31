نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة وموقف الفريق في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن جماهير برشلونة الإسباني تنتظر هذا الموسم من الفريق منافسة قوية على بطولة الدوري، نظرًا لمحاولة الإدارة بجلب صفقات قوية من اللاعبين المميزين، ومن الواضح أن فريق برشلونة مغاير تمامًا عن المواسم الماضية، وبناء على ذلك الأمر فنجد أن هناك حماس من قبل جماهير برشلونة بالبحث عن موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري، وهذا ما سنتطرق إليه.

موعد مباراة برشلونة القادمة

إليكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد مباراة نادي برشلونة القادمة بالدوري، فمن الواضح أن نتائج الفريق مبشرة بصورة لافتة للنظر منذ بداية الدوري، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

سيحل برشلونة ضيفًا على نادي إشبيلية يوم السبت الموافق 3/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9م، ومن المؤكد أن هذه المباراة لم تكن من السهلة على فريق برشلونة، نظرًا لصعوبة المنافس بشكل كبير.

كما نجد أن فريق برشلونة قادم من فوز كبير على فريق بلد الوليد، حيث انتهت المباراة بينهما بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.

بينما نجد أن فريق إشبيلية قادم من خسارة بعد مباراة قوية مع فريق ألمرية على معلبه.

ونجد أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراة وحيدة فقط، مع بداية الدوري.

ونجد أن فريق برشلونة يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مباراة وحيدة فقط، مع بداية الدوري. وعلى الجانب الآخر يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد نقطة من ثلاث مباريات.

مباريات برشلونة القادمة في شهر سبتمبر

إليكم القائمة الخاصة بمباريات برشلونة القادمة خلال شهر 9 بالصورة الآتية:

سيكون هناك مواجهة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة فريق فيكتوريا يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9 على الكامب نو.

ثم يواجه برشلونة فريق قادش يوم السبت الموافق 10/9/2022، وذلك في تمام الساعة 6:30م.

وبعد ذلك سيكون هناك مواجهة هي الأصعب خلال هذا الشهر، وهي مع فريق بايرن ميونخ خلال الدور الثاني من مجموعات دوري أبطال أوروبا، فستكون المباراة يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، في تمام الساعة 9م.

ثم يعود فريق برشلونة لمنافسات الدوري، ويواجه فريق إلتشيه يوم 17/9/2022، الساعة 4:15م.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بالتفصيل موعد مباراة برشلونة القادمة، وموقف الفريق في جدول الترتيب، كما عرضنا أيضًا قائمة مباريات شهر 9 القوية لبرشلونة، والتي سيبدأ خلالها منافسته على دوري أبطال أوروبا.