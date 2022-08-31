دوت الخليج -

إنطلاق دوري يمن موبايل الداخلي

تنطلق عصر اليوم بصنعاء منافسات دوري يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية، بنسخته الثامنة، والذي يقام تحت شعار "إنطلاقة جديدة بروح متجددة"، وتنظمه الشركة بمشاركة أكثر من 100 موظفاً يمثلون ثمان فرق ،تم توزيعهم على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى (سوبر 4G، مزايا ، هداياماكس، ريال موبايل)، اما المجموعةالثانية فضمت فرق (نت4G، هدايا ، موبايل نت، مزايا ماكس).

هذا وتقام منافسات البطولة عصر الغد على الملعب السباعي بنادي وحدة صنعاء بإقامة مباريات الجولة الأولى والتي ستشهد أربع لقاءات على مستوى المجموعتين

حيث سيلتقي لحساب المجموعة الأولى سوبر 4G مع مزايا في المباراة الاولى، وهدايا ماكس مع ريال موبايل في المباراة الثانية، ويلتقي لحساب المجموعة الثانية نت4G مع هدايا في المباراة الأولى، وموبايل نت مع مزايا ماكس في المباراة الثانية .

الجدير بالذكر أن البطولة أصبحت تقليداً سنوياً التزمت به الشركة ادبياً تجاه موظفيها، ووصلت البطولة إلى النسخة الثامنة وكان مجموعة العمل قد توج بالنسخة السابقة العام الماضي بفوزه على فريق ريال موبايل في نهائي البطولة بثلاثة أهداف لهدفين.

وتقام بجانب لعبة كرة القدم لعبتي الشطرنج ،وتنس الطاولة وتشهد تنافساً محموما بين موظفي الشركة.

