انت الان تتابع خبر مظاهرة حب من نجوم الأهلى لوليد سليمان بعد اعتزاله.. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الأهلى الحاليين والسابقين على توجيه رسائل خاصة إلى وليد سليمان نجم الفريق الأحمر بعدما قرر اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه بنهاية الموسم الحالى، بعد مسيرة ناجحة فى الملاعب اختتمها فى اللعب للأهلى على مدار 11 عاما توج خلالها بالعديد من الألقاب.



ووجه عدد كبير من نجوم الأهلي الحاليين رسائل خاصة ومشاركة جماهير الأهلي في مظاهر الحب الموجهة إلى الحاوي، ولعل أبرزهم محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي وحمدي فتحي ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمود متولي وأكرم توفيق ومصطفى شوبير.



كما شارك أكثر من لاعب من نجوم الأهلي السابقين في مظاهر الحب بعد اعتزال حاوى الكرة المصرى مثل سعد سمير وفوزى الحناوى وأحمد عادل عبد المنعم.



وحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة هى 7 بطولة الدورى الممتاز و4 مرات الفوز بدورى أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى 6 مرات والسوبر الأفريقى 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.