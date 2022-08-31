الجولة الخامسة.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن منافسات البريميرليج

رياض - احمد صلاح - يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا ثقيلا علي ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فى الجولة الخامسة، ويدخل الريدز ليفربول منتشيًا عقب أن تمكن من التخلص من نتائجه السلبية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، في أول ثلاث جولات، وبعد أن حقق فوز مستحق بتسعة أهداف دون رد على حساب بورنموث، في الجولة الرابعة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

أما عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ،حيث تذاع المبارة بتوقيت القاهرة فى تمام الساعة التاسعة مساء، وأما بتوقيت السعودية فسوف تذاع في تمام الساعة العاشرة علي ملعب آنفليد .

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد وتذاع المباراة، والتي يبحث عنها الكثيرون رغبة في مشاهدة اللقاء، خاصة عقب سلسلة نتائج ليفربول السلبية في أول ثلاث جولات من موسم الدوري الإنجليزي، فسوف يذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1 Premium،

المنافسة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد

كما أن كتيبة يورجن كلوب تسعى إلى الفوز بمباراة اليوم، حتى يتمكن من أن يعود مرة أخرى بقيادة اللاعب الدولى محمد صلاح، لينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يخوض نيوكاسل يونايتد المباراة وقد عدل من وضعه، حتى إن المحللون أكدوا على أنه في وضعية أفضل من ليفربول، وذلك لأنه في انطلاقة الموسم، واصل سلسلة عدم الخسارة أمام وولفرهامبتون بهدف مقابل هدف في أثناء الجولة الماضية.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمكن ليفربول من أن يحتل المركز التاسع، وجاء في رصيده خمس نقاط عن طريق الفوز في مباراة وتعادلين وخسارة، أما نيوكاسل يونايتد ، فقد تمكن من أن يحتل المركز السابع، وذلك عقب أن حصل على ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات حتى الوقت الحالي.