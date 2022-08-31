انت الان تتابع خبر الإسماعيلى يتلقى استدعاء من الاتحاد الفلسطينى لمهاجمه خالد النبريصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى “فاكس” رسمياً من الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم يطلب فيه استدعاء لاعبه خالد النبريصى مهاجم للدراويش للانضمام لمعسكر منتخب بلاده خلال الأيام المقبلة بعد تألقه مع الدراويش.



ويُعد النبريصى البالغ من العمر 19 عامًا أحد المهاجمين البارزين، وذلك بعد نجاحه مع المنتخب الفلسطينى الأولمبى، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف الدورى الممتاز لأندية قطاع غزة مع فريقه اتحاد خان يونس فى الموسم الماضى، وهو أصغر لاعب يتوج بهذا اللقب.



وتعاقد الإسماعيلى مع خالد النبريصى لمدة 4 مواسم ونصف فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتم قيد اللاعب كمصرى وفقاً للوائح اتحاد الكرة التى تعامل اللاعب الفلسطينى معاملة اللاعب المصرى.



تعرض الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الشاب، لشد فى العضلة الخلفية يحتاج لعشرة أيام للتعافى والتي على إثرها تم استبداله خلال مواجهة طلائع الجيش، عقب مشاركته فى بداية الشوط الثاني.