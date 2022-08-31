عاجل – موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

انت الان تتابع خبرعاجل – موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، عن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، والتي سوف تكون من بينها مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد.

ويسعي ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح في تحقيق الفوز في أمام نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد خاصة بعد الفوز الساحق في الجولة الماضية على فريق بورنموث بـ9 أهداف مقابل لا شئ.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي :