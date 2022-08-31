حقيقة مفاوضات الأهلي لضم زيزو.. والده يزيح الستار ويكشفها كاملة

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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم زيزو والده يكشفها

رياض - احمد صلاح - كشف مصطفي سيد والد زيزو نجم فريق الزمالك، بالكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم زيزو، وذلك بعدما انتشر هذا الخبر كثيراً على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة.

ونفي والد اللاعب زيزو كل ما انتشر حول مفاوضات الأهلي مع نجله لضمه إلى صفوفه في الفترة المقبلة، وذلك ما انتشر وتردد على العديد من وسائل الإعلام، وقال في أحد البرامج التليفزيونية قائلاً “نادي الزمالك صاحب الفضل على زيزو ومسيرته الرائعة الحالية مع القلعة البيضاء بفضل وجود في نادي كبير بحجم الزمالك وما تردد عن التفاوض مع النادي الأهلي أمر غير صحيح ومجرد شائعات فقط”.

وتابع قائلاً “لا صحة لوجود أي مفاوضات بين الأهلي ونجلي، وهو غير مسئول عن وجود أي شائعات حول مفاوضات الأهلي مع زيزو”.