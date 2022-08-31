تعرف على فرق الدوري المصري لموسم 2022/2023

انت الان تتابع خبر تعرف على فرق الدوري المصري لموسم 2022/2023والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أسدل الستار على موسم 2021/2022 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق الزمالك لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث، في أسوأ ترتيب يحققه المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري منذ عام 1992.

وجاء بيراميدز في المركز الثاني وذلك للمرة الأولى في تاريخه ليكون الترتيب الأفضل للنادي الذي كان يسمى من قبل بالأسيوطي سبورت.

وهبطت أندية مصر المقاصة، ايسترن كومباني والجونة لدوري الدرجة الثانية، بينما صعدت أندية الداخلية، أسوان وحرس الحدود للنسخة الجديدة من الدوري المصري.

وستنطلق النسخة الجديدة من الدوري المصري في أكتوبر المقبل.

أندية الدوري المصري موسم 2022/2023

الأهلي – الزمالك – الإسماعيلي – الاتحاد السكندري- أسوان – المصري البورسعيدي – غزل المحلة – بيراميدز – سموحة – فيوتشر – البنك الأهلي – إنبي – المقاولون العرب – فاركو – سيراميكا كليوباترا – حرس الحدود – طلائع الجيش – الداخلية.