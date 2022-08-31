ارقام الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022

انت الان تتابع خبر ارقام الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهى الدوري الممتاز المصري لموسم 2021/2022، بشكل رسمي وتحددت الفرق الهابطة، وتوج الزمالك بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي والرابع عشر في مسيرة النادي.

ونستعرض معكم في موقع “دوت الخليج “، أرقام الزمالك بطل الدوري الممتاز في موسم 2021/2022.

الفارس الأبيض حقق 24 انتصار كأكثر الفرق فوزاً في المسابقة، وتلقى خمس هزائم وتعادل في خمس مباريات، ليجمع الفارس الأبيض 77 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وصيفه بيراميدز.

لاعبي الزمالك سجلوا 62 هدف، ليتساوا مع الأهلي كأقوى خط هجوم، بينما استقبلت الشباك البيضاء 27 هدف.

أحمد سيد زيزو، نجم القلعة البيضاء حصل على لقب الهداف، برصيد 19 هدف، كما كان أكثر لاعبي الدوري تقديماً للتمريرات الحاسمة بعدد 14 تمريرة حاسمة بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم.