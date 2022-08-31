حقيقة تولي وحيد خليلوزيتش تدريب الأهلي.. هتعرفوها لأول مرة بكل تفاصيلها هنا

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حقيقة تولي وحيد خليلوزيتش تدريب الأهلي خلفاً لسواريش

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن حقيقة تولي وحيد خليلوزيتش تدريب الأهلي، وهو المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، وهو يأتي خلفاً إلى البرتغالي ريكاردو سواريش، وتعد من أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً ويريد أن يعرفها عشاق الساحرة المستديرة.

وقالت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، إن إدارة النادي الأهلي توصلت لاتفاق مع وحيد خليلوزيتش لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وقال في أحد التصريحات الصحفية “تدريب الأهلي؟ لا يوجد مفاوضات من الأساس لكي يحدث اتفاق، وكانت هناك مفاوضات من ناحية الأهلي في وقت سابق لتولي تدريب الفريق، ولكنها لم تكن جدية، الأن لا يوجد أي شيء”.

رحيل وحيد خليلوزيتش عن منتخب المغرب

وجديراً بالذكر أيضاً أن وحيد خليلوزيتش رحل عن تدريب المنتخب المغربي مؤخراً، وهذا بسبب اختلافه مع الاتحاد المغربي لكرة القدم حول الخطة الخاصة باستعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022.